Dunja Mazzocco Drvar otkriva: Početkom novog tjedna kreće i promjena vremena, stiže poremećaj koji donosi kraj vrućine i žege

Na naše područje i dalje djeluje anticiklona koja je na kontinent donijela veliku količinu oceanske vlage Pod oblacima koji su pokrivali Hrvatsku zaista se čini kao da se kuhamo u ekspres-loncu. Ispod oblaka je izrazito visoka vlaga, od ispod smo dobro zagrijani i - iako same temperature i nisu baš previše visoke, čini se kao da je oko 40 stupnjeva, kaže poznata meteorologinja

Bez vjetra, gotovo bez daška. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje dosta mliječnih oblaka, a ponegdje je moguć i kratkotrajni pljusak. Vjerojatnost je za njih veća na karlovačkom i sisačkom području, a malo manja zapadno od Zagreba. Bit će vrlo vruće i sparno, s temperaturom do oko 32 . I u istočnoj Hrvatskoj nebo će prekrivati oblaci, ali će dojam biti bar djelomice sunčanog vremena.

Toplo ostaje sve do jutra, najniže temperature sutra 2-3 stupnja više nego u srijedu. Cijelu će zemlju kao i i u srijedu prekrivati tanki mliječni oblaci, u zapadnim područjima bit će najgušći.

U Istri, na Kvarneru te u Gorskom kotaru i Lici, slično kao i u srijedu, sunčano uz dosta oblaka, a u kopnenim područjima očekuju se i izolirani pljuskovi. Gotovo posve tiho, samo rijetko će biti slabog 'zmorca'. Temperatura na obali oko 31, u gorju od 27 do 29. I u petak i za vikend mogući su na kopnu rijetki lokalni pljuskovi, i opet većinom u najzapadnijim dijelovima zemlje. Temperatura bez veće promjene, ostaje vruće uz 30 do 32 stupnja. Početkom novog tjedna kreće i promjena vremena, stiže poremećaj koji donosi kraj vrućine i žege. Na moru do kraja tjedna djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku i podjednako toplo kao i sada.



U ponedjeljak sve nestabilnije, zapuhat će i jačati jugo koji donosi i željenu, očekivanu kišu. Dotad ipak još valja pretrpjeti nekoliko sparnih dana u kojima nema čak ni osvježavajućeg vjetra. I more će u bezvjetrici biti mirno, na sjevernome Jadranu prava bonaca, more glatko, kao zrcalo. Peh za jedriličare!