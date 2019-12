Dunja Mazzocco Drvar: Alarmi su prije svega upaljeni zbog opasne bure, toplo se odjenite!

Alarmi su za utorak upaljeni prije svega zbog bure koja će na velikom dijelu Jadrana biti prilično opasna. U drugom dijelu dana očekuju se udari vjetra usporedivi s onima prije dva mjeseca kada je bura rušila stabla i okrenula jedan kamion.Tada je međutim još bilo toplo, a ova bura dolazi s osjetnijim zahladnjenjem, kaže meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar

U utorak prijepodne očekuje se sa zapada prestanak kiše, zatim i postupno kidanje oblaka. Jaki pljuskovi s grmljavinom mogući su još uglavnom samo u Dalmaciji, i to osobito na otvorenome moru. Sjeverac i bura zapuhat će tijekom noći, a do sredine dana već će ojačati toliko da će početi i ograničenja na prometnim pravcima u podvelebitskom primorju i plovidbi sjevernim i dijelom srednjeg Jadrana. Vjetrovito i u unutrašnjosti, osobito na sjeveru. Jutro će biti svakako hladnije od onoga u ponedjeljak, kaže Dunja Mazzocco Drvar za RTL .

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj donosi daljnje razvedravanje, u najzapadnijim područjima čak i nekoliko sunčanih sati. Nakon postizanja maksimuma od oko 7 stupnjeva slijedi brzo zahladnjenje pa će s dolaskom mraka biti već prilično hladno. U Slavoniji polagani prestanak kiše, no zadržat će se oblačno.

Na sjevernom Jadranu i u gorju razvedravanje, prvo u Istri i na otocima, zatim posvuda. Vrlo vjetrovito, na uobičajenim dijelovima obale ovo će biti jedna od jačih ovogodišnjih bura, a na vjetru će lokalno biti i iznimno hladno. Ovo su dnevni maksimumi, no temperatura će padati, u gorju do nule, pod Velebitom na oko 3 do 6 stupnjeva.

Izrazito vjetrovito

Zbog najavljenog olujnog i orkanskog vjetra, DHMZ je putem Meteoalarma za dijelove priobalja i kvarnerskih otoka izdao i crvena upozorenja koja sugeriraju izuzetno opasne vremenske uvjete.

Srijeda sunčanija, ali i dalje vrlo hladno

U srijedu na kopnu sunčanije, ali još uvijek dosta hladno. U četvrtak nove oborine, ponegdje uz kišu može biti i susnježice, ali ne i snježnog pokrivača. Slijedi nova južina i zatopljenje, ali ne odveć izraženo. Dinamično i na moru. Srijeda će biti sunčana, bura će slabjeti, ali nedovoljno da ne bude hladno. U četvrtak novo pogoršanje s kišom izraženijom u petak! Temperatura će imati manje oscilacije, ali će se zadržati manje-više zimska. Ipak, najhladnije će biti sutra popodne i navečer kada se zbog vjetra očekuje osjet vrlo hladnog, pa i iznimno hladnog vremena. Osjet ugode, odnosno takozvani 'real feel', bit će na moru većinom između -6 i -2, a na kopnu mjestimice i do -9. Odjenite se toplo!