Dumbović: ‘Vraćam državi 30 milijuna kuna. Ne gledaju u ljude i štetu, nego u političku pripadnost'

'Prespavao sam i prelomio. Neću uzeti 30 milijuna kuna koje je župan Ivo Žinić, od ukupno 100 milijuna za područja pogođena potresom, dodijelio Petrinji. Ako Vlada želi pomoći Petrinjcima, neka nam izravno pošalje pomoć, i to na temelju stručne procjene' , ogorčeno je rekao gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović koji smatra da kriterij pri raspodjeli novca nije bila razina štete od potresa i broj ljudi koje treba zbrinuti, nego politička pripadnost

Dodao je da se na svakom koraku se osjeća politička snaga i mišić.

'Pomoć se dijeli kome treba i ne treba. Petrinja ima 24.000 stanovnika, a Glina nema više od 2000, a s okolnim selima 9000. Ako od 100 milijuna kuna Petrinji daš 30 milijuna, a Glini 25 milijuna, onda mi netko treba objasniti po kojem se to ključu dijeli ako nije po političkom. Ljudi me zovu. Obitelj Grubić ima četvero djece, blizance i djecu staru tri i četiri godine. Traže me kontejner jer nemaju gdje spavati, a nemam ga. Borim se da negdje smjestim novorođenu bebu', nastavio je Dumbović kojega je posebno pogodilo, kaže, što ga župan Žinić optužuje da je u kampanji.