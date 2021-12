Državni tajnik o spornih 19 centimentara u tipskim kućama na Baniji: To je dezinformacija kojom se baca neugodna sjena na projekt

Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek rekao je u utorak u Sisku da su napisi o 19 centimetara debelim zidovima tipskih kuća na Banovini dezinformacija kojom se baca neugodna sjena na jedan projekt

Prošli je tjedan raspisan natječaj za 30 kuća koje se grade u tehnici suhe gradnje i drvene građe, a sutra se objavljuje natječaj za 30 kuća tradicionalnog zidanog modela u kojem je debljina opeke 25 centimetara, objasnio je Hanžek.

Dodao je kako se u projektu hrvatskim propisima štitilo hrvatskog graditelja i hrvatske proizvođače u graditeljskom sektoru, poštujući sve propise Europske unije. Spornih 19 centimetara, kako je rekao, krivo je shvaćanje, a takvom se dezinformacijom baca neugodna sjena na jedan projekt, i to uoči Božića.

Hanžek je najavio kako se pripreme obavljaju te da će, ovisno o temperaturama, početkom iduće godine početi betoniranje, a useljenje se, ovisno o odabranom tipu od šest tipova kuća, može očekivati od dva do sedam mjeseci nakon početka gradnje. Očekuje se izgradnja više stotina obiteljskih kuća. Do trećeg mjeseca provest će se javna nabava za 300 do 400 kuća od dosad zaprimljena 1092 zahtjeva.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat rekao je da će se model obnove - izgradnje tipskih zamjenskih obiteljskih kuća moći primijeniti i u Zagrebu. Ujedno je najavio redefiniranje odnosa i suradnje tog ministarstva i Fonda za obnovu obiteljskih kuća radi bržeg donošenja odluka.