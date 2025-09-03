Država se hvata u koštac s visokim cijenama taksija: Stižu posebne registracije

Država se planira uhvatiti u koštac s previsokim cijenama taksija. Gradonačelnik Dubrovnika je već iznio vlastitu inicijativu, a strukovnjaci traže utvrđivanje minimalne cijene isplativosti. Sami kažu da treba uvesti reda na tržište u kojemu je sve više prijava Državnom inspektoratu

Liberalizacija tržišta taksi usluga prije sedam godina trebala je donijeti dostupnije i jeftinije vožnje građanima, no umjesto toga sve su češće prijevare, prplaćene vožnje i cijene koje lete u nebo naročito tijekom turističke sezone. Tako je za kratku vožnju Zagrebom naplaćeno 1500 eura, a od splitske trajektne luke do mosta za Čiovo čak 640 eura. Slučajeva je sve više, pa je i država odlučila intervenirati. Izmjenama Zakona o cestovnom prometu ograničit će najvišu cijenu vožnje. 'Moramo tu biti malo osjetljivi oko maksimalne ograničavanja cijene jer tu zapravo s jedne strane moramo štititi korisnike taksija da nema visokih cijena, a s druge strane ta cijena ne smije biti takva da nitko više ne želi voziti taksi, objasnio je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

Minimalna cijena isplativosti Iako najčešće 'stradaju' stranci, taksisti nerijetko preplate vožnju i domaćim građanima. 'Imamo podatak o 400 i nešto prijava na Državni inspektorat od prošle godine. Od ove još nemamo podatke tako da su to samo oni koji su zabilježeni. Toga ima puno više', rekao je za HRT Željko Bandić, predsjednik Sekcije taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Iako je spomenuti zakon od 2018. već nekolko puta promijenjen, nitko nije dirao taksiste, od kojih se većina zalaže za bolju kontrolu tržišta. 'Mi zastupamo i minimalnu cijenu isplativosti. Tražimo cjelovito rješenje problema, ne samo kozmetične promjene. Imamo situaciju da je zakon od 2018. promijenjen tri do četiri puta, pravilnik isto tako. Znači da je zakon jako loš', dodaje Bandić.

Posebna regulacija Gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, iznio je i vlastitu inicijativu, po kojoj bi se svaki taksist morao upisati u registar taksi prijevoznika, a dobio bi i karticu vozača i vozila. Država, pak, predlaže da taksi vozila ubuduće imaju posebne registarske oznake. Uz to, pravila će se mijenjati i za agregatore, odnosno one koji angažiraju vozače za rad na platformama. 'To moramo vidjeti s Poreznom upravom, to je šire pitanje i s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom financija, kako doskočiti tome da se ne osnivaju te silne tvrtke koje se onda gase nakon što imaju određene dugove', zaključuje Butković.