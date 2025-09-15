Drama iznad Zagreba: Zatraženo hitno slijetanje aviona Eurowingsa

Kako je za Dnevnik.hr potvrdila glasnogovornica Međunarodne zračne luke Zagreb Lidija Capković Martinek, posada je zatražila izvanredno slijetanje nakon što je u kabini primijećen dim.

'Sukladno propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za izvanredno slijetanje. Zrakoplov je sigurno prizemljen te nije bilo ugroze za putnike, posadu ni infrastrukturu', naglasila je Capković Martinek.

Prema dostupnim informacijama, nakon dojave o dimu u kabini posada je odmah pokrenula sigurnosne procedure, a zrakoplov je bez posljedica sletio na pistu zagrebačke zračne luke.