Draghi predstavio plan oporavka: Sudbina Italije leži na ovim projektima

Talijanski premijer Mario Draghi predstavio je u ponedjeljak zastupnicima gospodarski plan oporavka vrijedan milijarde eura, poručivši da je sada u njihovim rukama ključ za dobrobit Italije nakon šteta izazvanih pandemijom covida

Većina novca koji pripada Italiji iz europskog plana za oporavak ići će u projekte poboljšanja krhke talijanske infrastrukture, jačanje održivog razvoja uz očuvanje okoliša i poticanje digitalne inovacije.

"Sudbina zemlje leži na ovim projektima", rekao je Draghi zastupnicima donjeg doma.

Cilj talijanskog premijera je predstaviti dokument od 336 stranica Europskoj komisiji do 30. travnja, rok do kojeg članice moraju podnijeti svoje nacionalne planove za oporavak i otpornost, kojima utvrđuju svoje programe reformi i ulaganja do 2026, a da bi već u subotu počeo s Bruxellesom razgovore o pitanjima koja izazivaju zabrinutost.

Novac iz EU rasporedit će se na 27 zemalja članica u ratama do 2026. i to ovisno o mjerilima i reformama koje ugrade i provedu.