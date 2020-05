Dr. Gordan Lauc, profesor biokemije i molekularne biologije, komentirao je istupe slavnih protivnika cijepljenja u Hrvatskoj, puput Tonija Cetinskog i Dejana Lovrena. Taj znanstvenik preko Facebooka poručuje da ne treba slušati one koji nemaju dovoljno znanja o stvarima o kojima govore. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti

Nemojte zvati mene da vam pjevam na svadbama, a nemojte me staviti niti u nogometnu reprezentaciju. U obje te situacije bio bih jako loš, a i osjećaš bih se jadno zbog toga. Ova dvojica o cjepivima i bolestima očito ne znaju niti toliko koliko je potrebno znati da bi bio svjestan da ne znaš ništa. O bolestima, cjepivima i imunom sustavu ja ne znam puno više nego što znam. I naše čitavo planetarno znanje o bolestima i imunom sustavu puno je manje od neznanja, i zato moramo intenzivno učiti, tj. istraživati.

No nadam se da jednu stvar sada vide i razumiju svi, jer za to doista ne treba veliko predznanje. Nedostatak samo jednog cjepiva (protiv covid-19) zaustavio je planetu i uzrokovao velike probleme u zdravstvenim sustavima mnogih zemalja. Čeka nas i recesija koja će u povjesti ostati upisana kao velika depresija 21. stoljeća. I sve to samo zboj jednog jedinog cjepiva kojeg nismo napravili na vrijeme...