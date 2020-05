Nakon što je svoj privatni profil na Facebooku Cetinski odlučio iskoristiti kako bi potaknuo na raspravu o temi o kojoj se rijetki slažu, a tiče se cijepljenja, bura oko svega se ne stišava. Pjevač je prvo najavio razgovor uživo na Facebooku sa svojim istomišljenikom, nogometašem Dejanom Lovrenom, a sada se odlučio javno obračunati i s glazbenim urednikom Bojanom Horvatom Horzom, koji je odlučio da se na radio postaji radio Drava više neće puštati pjesme Tonyja Cetinskog

'Uopće me više nije strah korone, već me strah kad će krenuti represija i nasilno cijepljenje onih koji se ne žele cijepiti. Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako ja neću? Tko hoće, nek' se cijepi, nemam ništa protiv. To je najosjetljivija tema i ja jednostavno ne dam da me netko cijepi. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lijepo i fino s lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite. Nadam se da moj Facebook neće zatvoriti zbog toga.'