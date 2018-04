Doznajte kada stiže kiša i gdje očekivati probleme u prometu

Prvi dio vikenda proteći će u znaku sunčanog i toplog vremena u subotu. U nedjelju u većinu predjela stiže kiša stoga ako se spremate na izlet, krenite odmah. U prometu ne bi trebalo biti gužve osim na pojedinim dionicama gdje su najavljeni radovi poput zagrebačke obilaznice

Puhat će slab vjetar slab, poslijepodne do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverac, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 25 °C.

U nedjelju se pak očekuje nešto nestabilnije vrijeme. Biti će promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja uglavnom na kopnu. Uz postupni porast naoblake biti će malo kiše ili poneki pljusak već ujutro mogu pasti na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u gorskim predjelima.

Poslijepodne i krajem dana kiša će se proširiti i na ostatak zemlje. Na kopnu vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, duž obale povremeno umjerena bura, u Dalmaciji poslijepodne jugo. Najniža temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 15, a najviša dnevna većinom između 21 i 26 °C.

Stanje na cestama

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici, a ima je i na autocesti A1 između čvora Gospić i tunela Sveti Rok. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Mogući su odroni.