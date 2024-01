DORH podignuo zahtjev za zaštitu zakonitosti u slučaju 'veliki Agrokor'

DORH precizira da se pravomoćna sudska odluka pobija iz razloga jer, ''za razliku od odredbe stavka ZKP-a koja izričito propisuje kada se nalaz i mišljenje vještaka ne može upotrijebiti kao dokaz u postupku, u drugom stavku istog članka nije propisano da se zbog taksativno propisanih okolnosti iz koje postoje razlozi za izuzeće na takvom vještačenju ne može temeljiti sudska odluka''.

U DORH-u dodaju da je takvo stajalište izraženo i u dosadašnjoj praksi Vrhovnog suda.

Tužiteljstvo nadodaje da također, za razliku od ekstenzivnog tumačenja u pravomoćnoj sudskoj odluci, ne postoji pravna utemeljenost za proširivanje pojma osoba zaposlenih kod istog poslodavca.

Pritom tužiteljstvo navodi da je u konkretnom slučaju vještačenje povjereno pravnoj osobi, a ona je odredila stručnjaka Ismeta Kamala da obavi vještačenje, dok djelatnici pravne osobe nisu vještaci, već su samo pomagali u vještačenju, ''a ni oni nikad nisu bili zaposlenici Agrokora niti su ikada bili u takvom poslovnom ili radnom odnosu koji bi se mogao podvesti pod odredbu ZKP-a''.

O osnovanosti optužnice raspravlja se od 2021.

Visoki kazneni sud (VKS) potvrdio je u studenome odluku optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda koje je krajem ožujka odlučilo da je financijsko vještačenje Ismeta Kamala, na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna u slučaju 'veliki Agrokor' nezakonit dokaz.

Obrana Ivice Todorića od početka je upozoravala da to vještačenje ne predstavlja valjan dokaz s obzirom da je tvrtka KPMG u sukobu interesa jer je iste poslove istodobno obavljala i za Državno odvjetništvo (DORH) i za izvanrednu upravu Agrokora. Riječ je o najskupljem vještačenju u povijesti hrvatskog pravosuđa, a izrada je stajala 1,3 milijuna eura i trajala više od godinu dana.

Zbog propasti vještačenja krajem studenoga sastao se saborski Odbor za pravosuđe na kojem je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek kazala da je zadužila zamjenika koji će analizirati propast vještačenja i tko je odgovoran za to. Hrvoj Šipek je tom prilikom kazala da bi analiza trebala biti gotova za mjesec do dva, no još uvijek nije objavljena.

Bivšeg vlasnika Agrokora Ivicu Todorića i njegovih 14 suoptuženika optužnica tereti da su od 2006. do 2017. oštetili koncern za 1,2 milijarde kuna. Od toga je Ivici Todoriću, kako tvrdi tužiteljstvo, pribavljeno 923,6 milijuna kuna, a ostatak od oko 320 milijuna kuna nizozemskom Agrokor Investmentu BV.

O osnovanosti optužnice od 459 stranica, optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda raspravlja od 2021.