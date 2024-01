Automobili sve veći: Otkrivamo kad će se konačno crtati nova parkirna mjesta

'Prijašnjim propisima je bilo 2 m široko i 5 m dugačko parkirno mjesto. Danas je to 2,20 metara širine i 5,5 metara dužine', kaže za HRT zagrebački pomoćnik pročelnika za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Marko Vezlek.

Novim pravilnikom za mjere parkirnih mjesta nalaže se da se do 2029. ona koja imaju stare mjere promijene, no to nije svugdje jednostavno.