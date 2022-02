Dodik pozdravio zaključke HNS-a, bošnjačke i građanske stranke poručile da neće dopustiti obnovu Herceg-Bosne i oplele po Milanoviću

Političke stranke s bošnjačkim i građanskim predznakom ocijenile su neprihvatljivim zaključke koje je u subotu usvojio Hrvatski narodni sabor BiH (HNS) pozivajući na dogovor o izbornoj reformi ali i na moguću reorganizaciju BiH ukoliko pregovori ne uspiju no to je pozdravio lider bosanskih Srba Milorad Dodik

Vladajuća bošnjačka Stranka demokratske akcije (SDA) te Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) kao i Naša stranka (NS) zaključke HNS-a označili su nekom vrstom ucjene poručivši kako se time neće dati zastrašiti. Zaključci HNS-a koji u sebi sadrže i prijetnje teritorijalne reorganizacije te niz proizvoljnih i netočnih ocjena i tumačenja ustava i zakona, sužavaju prostor za razgovore o ustavnoj reformi i izmjenama izbornog zakonodavstva, stoji u reagiranju SDA objavljenom nakon zasijedanja HNS-a. Dodali su kako nikakve nove teritorijalne organizacije na tragu etničkih podjela u BiH neće biti niti će SDA na to ikada pristati a posebice neće dopustiti obnovu Herceg-Bosne. kakva je postojala do 1994. godine.

"Tražeći da glasovi Hrvata u Sarajevu, Tuzli, Zenici i u drugim mjestima ne budu jednako vrijedni glasovima Hrvata iz Mostara, Gruda, Čapljine i drugih mjesta gdje su Hrvati većina, HDZ čini da ti naši građani u političkom smislu nestanu i iz tih dijelova BiH. Inzistiranjem na legitimnim i nelegitimnim Hrvatima, HNS je prigrlio jednoumlje i odbacio sve one Hrvatice i Hrvate koji se s njima ne slažu", stoji u izjavi NS.

O zaključcima HNS-a do nedjelje se nisu očitovali iz stranaka Narod i pravda (NiP) i Saveza za bolju budućnost (SBB) čiji su lideri Elmedin Konaković i Fahrudin Radončić preuzeli ulogu posrednika u organiziranju pregovora bošnjačkih i hrvatskih političara zagovarajući potrebu da se dođe do dogovora o izbornoj reformi. Za razliku od stranaka čije je sjedište u Sarajevu za vladajuću stranku u Republici Srpskoj zaključci HNS-a su sasvim prihvatljivi.

"Problem jednog naroda u BiH problem je svih i to je valjda svima jasno. Ignoriranje preglasavanja jednog naroda BiH gura u dugoročnu nestabilnost i odgovornost za to snosit će oni koji to ne žele da vide i da riješe", izjavio je u nedjelju srpski član Predsjendištva BiH Milorad Dodik, ujedno čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). HNS koji okuplja političke stranke s hrvatskim predznakom u BiH u subotu je na izvanrednom zasjedanju u Mostaru ocijenilo kako ne postoje uvjeti da se u listopadu izbori provedu po sadašnjem zakonu pa ih je stoga nužno odgoditi do postizanja političkog dogovora o izmjenama.

Predsjednik HNS-a Dragan Čović najavio je kako će novi krug pregovora hrvatskih i bošnjačkih političara uslijediti 22. veljače s ciljem da se približe stajališta o novom načinu biranja članova Predsjedništva BiH. Kazao je kako je model biranja zastupnika u Domu naroda parlamenta Federacije BiH već ranije praktično dogovoren a ukoliko se sve riješi narednog tjedna moglo bi se očekivati zaključivanje konačnog sporazuma u čemu su pripravni sudjelovati i predstavnici međunarodne zajednice.