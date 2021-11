Dodik: 'Odcjepljenje nije na dnevnom redu, mislim i da nema opasnosti od rata, ali leba imamo da jedemo'

Bosna i Hercegovina u najgoroj je političkoj krizi od završetka rata 1995. godine, a kao krivca zapad vidi Milorada Dodika. Njegov prijedlog da se ovlasti BiH prenesu na Republiku Srpsku, korak je prema odcjepljenju, a nakon brojnih vanjskih pritisaka, službena Banja Luka danas je odgodila raspravu u parlamentu o tome za sljedeći mjesec

'Ne. Ja nisam čovjek rata. Imao sam priliku prije u sukobu biše Jugoslavije, ali nisam. Bavio sam se političkim pitanjima i pokušao sve da učinim da sukobi prestanu što je prije moguće. Danas su se podigli opet i oni koji su raspaljivali taj rat sa strane. Naravno etiketirajući njima korisne mete i to je nešto što je njima apsolutno. Naravno, nije zgodno čovjeku da sluša te priče, ali naravno mene to ne dodiruje jer ja gledam što je istina, a istina je nešto sasvim drugo', rekao je Dodik, dodajući da odcjepljenje nije na dnevnom redu.

'Oni koji su sponzorirali Daytonski sporazum, istog trenutka počeli su ga rušiti. Ovih nekoliko desetljeća od tada, njegovog prisustva, stvorilo je mnogo kršenja Ustava, mnogo problema koji ovdje ne funkcioniraju. U Federaciji recimo već tri godine, nakon izbora nove vlasti, veliki problem je između dogovora Bošnjaka i Hrvata oko izbornog procesa, a onda kada RS hoće zaštititi svoje ustavno pravo na nadležnost onda je to postala svjetska vijest broj jedan i pokušaj da se sotonizira RS'.

Komentirao je i novog predstavnika međunarodne zajednice, koji kaže da je Dodik prijetnja miru i stabilnosti te da postoji realna opasnost od rata.



'To je pisala ratna obavještajna služba Alizedbegovića koja se nalazi u osoblju tzv. Visokog predstavnika, a taj Schmidt je to samo potpisao. On je građanin Schmidt, a ne visoki predstavnik. Njega nije imenovao Savjet bezbjednosti. On se lažno predstavlja ovdje'.

Američki izaslanik Gabriel Escobar poručio je pak da Dodik želi ići u izmjene zakona zbog korupcije, zaštititi i sebe i svoju moć i novac.

'Amerika je bezgrešna i čista pa može o tome držati lekcije drugima. Oni to uvijek potegnu kada imaju potreba miješati se u tuđe unutrašnje stvari. Ovdje se oni stvarno petljaju u unutrašnje stvari zemlje. Ako BiH nakon 25 godina mira ne može funkcionirati bez njihovog intervencije onda se postavlja pitanje što će nam takva zemlja'.

Citirat će predsjednika Milanovića: "Nemaju oni leba da jedu, mogu se samo kestenima gađati", u kontekstu da nema opasnosti od rata.

'I ja isto mislim da nema opasnosti od rata, ali leba imamo da jedemo. Opasnosti od rata nema, ali je vrijeme kestena, naravno, u tom pogledu, vaš predsjednik Milanović je čovjek koji dobro poznaje ovu situaciju. S njime sam se sreo i želim reći da mi je drago da hrvatska država razumije situaciju u BiH sa stajališta potrebe da zaštiti ili da podrži uređenje BiH sastavljeno od dva entiteta, odnosno tri konstutivna naroda. I to je službeni stav hrvatske politike bez obzira radili li se o Vladi ili predsjedniku.'