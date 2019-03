Dobroslavić: Ako i dođe do probijanja roka izgradnje pristupnih cesta, to neće omesti korištenje Pelješkog mosta

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić izjavio je u petak u Dubrovniku kako je dobio potvrdu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture da će se rokovi za izgradnju pristupnih cesta prilagoditi roku izgradnje Pelješkog mosta.

Dobroslavić je također izjavio kako je i dovršetak treće i četvrte faze, zaobilaznice Stona od Sparagovića do Zaton Dola koja je s mostom i tunelima malo složenija, također predviđen u roku završetka izgradnje Pelješkog mosta.

'Ako tu i dođe do probijanja roka, to neće omesti korištenje Pelješkog mosta. Most se s pristupnim cestama naslanja na Jadransku magistralu i pelješku cestu. Dakle, bit će u funkciji i bez treće i četvrte faze, ali vjerujemo da će se cjelokupan projekt završiti u predviđenim rokovima', smatra Dobroslavić.