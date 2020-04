Neimenovani 64-godišnji direktor jedne francuske obrambene tvrtke slučajno se katapultirao tijekom poklonjenog leta u borbenom zrakoplovu tipa Dassault Rafale B francuskog ratnog zrakoplovstva

Do katapultiranja je došlo u ožujku nedaleko od baze francuskog ratnog zrakoplovstva Saint Dizier, na sjeveroistoku Francuske, tijekom leta u dvosjednoj verziji francuskog lovca na visini od 400 metara i pri brzini od 500 kilometara na sat. Pilot je uspio prizemljiti se, a zrakoplov je nakon katapultiranja putnika ostao bez dijela poklopca kabine.

Prema rezultatima istrage, do incidenta je došlo nakon što je putnik tijekom leta zbog djelovanja gravitacijskih sila lebdio iznad sjedišta i potom slučajno povukao ručicu za katapultiranje. Britanski The Guardian dodaje da je tijekom istrage utvrđeno kako je do nesreće došlo zbog niza nepoštivanja propisanih mjera.

Među njima su liječnička upozorenja, prema kojima direktor nije smio biti podvrgnut opterećenjima većim od 3,7 G, a otkriveno je i da su nemarno privezani sigurnosni pojasevi. Uz to, putnik je nosio nepropisno vezanu pilotsku kacigu koju je izgubio tijekom katapultiranja.