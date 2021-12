Do daljnjega odgođen zakon kojim bi se uvela neradna nedjelja

Neradna nedjelja, koja se najavljivala izmjenama Zakona o trgovini, ipak se neće uvoditi od početka iduće godine, kako je bilo planirano nacrtom tog novog propisa, piše u četvrtak Jutarnji list

"Nakon provedenog javnog savjetovanja, još se razmatraju i analiziraju primjedbe i prijedlozi koji su pristigli u velikom broju te su u tijeku konzultacije sa svim dionicima uključenima u ovaj proces. Činjenica jest da postupak malo duže traje, no nužan je sveobuhvatan pristup kako bi se u postupak donošenja uputio prijedlog zakona koji će u najvećoj mogućoj mjeri adresirati zaštitu interesa radnika i poslodavaca, vodeći računa o ustavnim odredbama i dosadašnjim odlukama Ustavnog suda o sličnim zakonodavnim rješenjima", poručuju iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Nacrt prijedloga novog Zakona o trgovini , koji je predviđao da će trgovine moći raditi samo 16 nedjelja u godini, prošao je javno savjetovanje još 1. kolovoza. No konačnog teksta novog izmijenjenog zakona još nema u Vladinoj proceduri, a ustavna stanka u radu Sabora, koji bi ga trebao izglasati, počinje 15. prosinca, što znači da se do daljnjega odgađa primjena zabrane rada trgovina nedjeljom.

Na e-savjetovanje stigle su ukupno 73 primjedbe na prijedlog Zakona.

Ustavni sud već je dvaput rušio zakone koji su definirali neradnu nedjelju u trgovini, 2004. i 2009. U obrazloženju odluke iz 2009. na zakonsko rješenje koje je bilo vrlo slično ovome koje sada predlaže Vlada, a u kojem opet dopušta brojne iznimke za one koji mogu raditi nedjeljom - od benzinskih crpki, kioska, tržnica, prodaje putem automata, objekata u lukama i kolodvorima, OPG-ova, turističkih i kulturnih objekata, do trgovina u sklopu vjerskih objekata ili bolnica - Ustavni sud je zaključio da to nije u skladu s Ustavom i člankom 49. stavkom 2. kojim "država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu".

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) kažu da su i oni domaći trgovački lanci koji su bili za zabranu rada nedjeljom sada ipak malo "zakočili" kada su shvatili da će biti previše iznimaka i da će se trgovina preseliti kod onih objekata koji budu radili nedjeljom, što će dovesti do toga da će zauvijek izgubiti taj dio tržišnog udjela.

Sindikat trgovine Hrvatske očekuje da će Zakon ići poslije Nove godine.