Do 15 sati samopopisalo se više od 1,5 milijun građana, zadnji rok za tu opciju je večeras u ponoć

Kasno večeras istječe mogućnost da se građani samostalno popišu u sklopu prve faze Popisa stanovništva, a do 15 sati tu je mogućnost iskoristilo više do 1,5 milijuna građana.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), najviše je samopopisanih u Gradu Zagrebu - 56,2 posto, slijedi Primorsko-goranska s 44,87 posto te Zagrebačka županija s 40,23 posto, a najmanji je udio samopopisanih u Ličko-senjskoj županiji - 21,06 posto.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine karakterističan je po tome da je u potpunosti digitalan odnosno "bez papira" i odvija se u dvije faze - prva je samostalno popisivanje građana, a od sutra kreće druga faza odnosno izlazak popisivača na teren i traje do 17. listopada.

Zadnji dan za samostalno popisivanje putem portala e-Građani trebao je biti jučer, no uslijed velikog interesa u večernjim je satima došlo do preopterećenosti sustava i njegovog otežanog rada zbog čega je samostalno popisivanje omogućeno još danas do 23.59 sati.