Dječje skandiranje zgrozilo javnost: 'Kad ne reagiramo, djeca misle da je to normalno'

Organizatori se ograđuju i poručuju kako je osim ovog izoliranog slučaja, cijeli dan prošao u pozitivnom tonu, javlja Nova TV.

'To nije navijanje. Djeci treba biti jasno i trebaju im odrasli poslati poruku da to nije navijanje za svoj klub i da je to zapravo verbalna agresija, verbalno nasilje', rekla je dječja prishologinja Žana Pavlović.