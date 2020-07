Dječaka rođenog s teškim fizičkim deformacijama odbili primiti u vrtić

Trogodišnjeg Šimuna Stojanovića dječaka iz Županje, rođenog s teškim fizičkim deformacijama, odbili su primiti u tamošnji vrtić bez da su i vidjeli njegovu medicinsku dokumentaciju. Obijen je uz obrazloženje da je premali za grupu, te da je rizičan u smislu nedavne operacije koju je imao i katetera koji nosi te da bi mu pogodnija bila rehabilitacija sa majkom još neko vrijeme

Šimun, o kojem su mediji iscrpno pisali, rođen je s čak dvije teške dijagnoze: tibia hemimelia i spina bifida meningomyelocele. Iza latinskih imena kriju se veliki deformiteti. Šimunu, naime, nedostaje više od 25 kostiju u nogama, uključujući čašicu kuka i cijelo koljeno, a poseban problem je duplicirani femur. Uz to, dječaku je iz kralježnice uklonjen dobroćudni tumor, a utvrđen mu je i zapetljaj živaca u donjem dijelu kralježnice, te problemi s crijevima i mjehurom.

https://www.24sata.hr/lifestyle/simunova-mama-u-suzama-on-jedini-nije-primljen-u-vrtic-jer-je-rizican-za-sebe-i-drugu-djecu-703596

'Nitko ga nije vidio ni čuo. Ako jesu, mogli su ga vidjeti preko Fejsa, i to je to' rekla je Šimunova majka kroz suze. Ravnateljica me zvala i rekla da će za nekih sat i pol vremena ići na razgovor i ona i svi odgajatelji da nam objasne zašto ga nisu jedinog primili u vrtić' dodala je Martina.

U videu ističe da se obraćala brojnim institucijama koje je molila za pomoć te da su liječnici iz Klaićeve bolnice u Zagrebu preporučili da Šimun ide u vrtić.

U vrtiću su pak kazali da su ove smo godine dobili prekomjeran broj zahtjeva za upis u vrtić pa su kriteriji bili strožiji.

'U naša dva vrtića idu djeca s posebnim potrebama i imamo ih gotovo u svakoj skupini. Čak imamo i pomoćnog djelatnika koji radi samo sa njima. Članovi vrtićke komisije smatraju da je on premali za grupu, da je rizičan u smislu nedavne operacije koju je imao i katetera koji nosi te da bi mu pogodnija bila rehabilitacija sa majkom još neko vrijeme. Rizičan je u smislu padova i samog katetera. Ne radi se o nikakvoj diskriminaciji jer mi imamo i drugu djecu koja trebaju pomoć. Nisam sa mamom razgovarala jer ona nije niti tražila razgovor', prokomentirala je odluku ravnateljica vrtića Terezija Nemetz.