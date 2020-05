Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak gostovala je u RTL-u Danas i prvo odgovorila na pitanje koliko učenika od 1. do 4. razreda očekuje u školama u ponedjeljak

Na pitanje je li dolazak djece u školu od ponedjeljka obvezan, ministrica je odgovorila: "Kao što smo rekli, u ovo vrijeme kada vam svi stručnjaci kažu da je u školi sigurno, nema ministra obrazovanja, ravnatelja škole ili učitelja koji će reći drugačije. Da, djeci je sada mjesto u školama i moraju biti u školama".

"Međutim, moramo razumjeti da postoje različite objektivne i subjektivne okolnosti koje mogu utjecati na to da neka djeca nisu u školama. Primjerice, jesu li osnivači osigurali prijevoz do škole. Ili, imamo situaciju ovaj tjedan na Braču, za koju vjerujem da će se promijeniti idući tjedan, gdje djeca nisu mogla u ovom periodu u školu. Imate obitelji koje su izmještene, primjerice, iz Zagreba. Ali ima i subjektivnih okolnosti gdje je važno da onda roditelj bude u kontaktu s učiteljem, da bude u kontaktu s pedagozima i psiholozima i da svi govorimo ono što stručnjaci, liječnici, epidemiolozi osiguravaju kao dobro utemeljenu i istinu informaciju. A svi koji govore drugačije, treba se pitati zašto to rade. Djeci je mjesto u školi", kazala je Divjak.

Odgovorila je i na pitanje vraća li se sve na ono što je bilo prije koronavirusa.



"Što se tiče sigurnosti, djeca jesu sigurna u školi. Mi moramo imati neke uvjete o tome kako organizirati rad u školi. To je razlog zašto su samo razredna nastava, znači od 1. do 4. razreda u školi, a ne i ostali. No, treba razumjeti i to da na pitanja treba odgovarati i da se sada dijete u bilo kojem trenutku može uključiti u nastavu. Ne treba čekati dva tjedna, kao što smo imali u prethodnom periodu. Jako je važno komunikacija između učitelja i roditelja i djeteta. Imamo situacije da za neku djecu niti ne znaju gdje su", kazala je.