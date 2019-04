Divjak o reformi: Važno je da svaki nastavnik bude digitalno neovisan, ima svoje prijenosno računalo, a svaka učionica barem projektor

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u srijedu je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na sastanku s ravnateljima osnovnih škola iz Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i dijela Karlovačke županije o aktivnostima "Škole za život", kazala da sada više nije pitanje treba li nam kurikularna reforma nego je važno vidjeti što se možemo naučiti iz eksperimentalnog programa i što je još preostalo za učiniti da bi sve bilo spremno za početak cjelovite primjene kurikularne reforme u svim školama u Hrvatskoj

"Cijeli ovaj proces je sukreacija, zajednički rad svih uključenih. To se posebno primjećuje tijekom edukacija učitelja i nastavnika u tome koliko su oni kreativni i doprinose radu, uz postojeće pripremljene dokumente", navela je ministrica.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o povratnim informacijama o provedbi eksperimentalne reforme, Divjak je rekla da su one vrlo dobre, i to temeljem službene evaluacije. Neke elemente još treba doraditi, poput posebnih tema za edukaciju, udžbenika i opremanja laboratorija, ali sam sigurna da će se sve obaviti do početka primjene cjelovite reforme, rekla je.

Očekujemo suradnju i od osnivača škola, od gradova i županija, u nabavci opreme za laboratorije, knjiga za lektiru za školske knjižnice, kazala je.

Izrazila je osobno zadovoljstvo tijekom procesa, ali i istaknula da bi bila još zadovoljnija da se u medijima više piše o pozitivnim primjerima, kojih, kako je navela, ima jako puno. Ukupno se u tri godine u sklopu reforme u osnovne i srednje škole ulažu dvije milijarde kuna, odnosno milijun i pol po školi, a to je najveće ulaganje u obrazovnu reformu u Hrvatskoj ikada, naglasila je. Završili smo s pozivom za udžbenike, tako da je na recenziju u ministarstvo stiglo 275 novih naslova, navela je ministrica Divjak.

"Važno je i da svaki nastavnik bude digitalno neovisan, da ima svoje prijenosno računalo, te da svaka učionica ima barem projektor, ako ne pametnu ploču ili interaktivni ekran, i da digitalizacija ide u skladu sa uzrastom učenika", zaključila je.

Sastanak u Rijeci je bilo četvrto predstavljanje "Škole za život" u okviru turneje ministarstva, nakon Splita, Primoštena i Zagreba, a slijede Osijek, Vinkovci i Varaždin.