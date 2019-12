DIP se oglasio o poštivanju izborne šutnje: Imali smo pozive građana...

Izborna šutnja uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora se poštuje, a subotnje prijepodne prošlo je uz tek nekoliko poziva građana, doznaje se u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP)

Imali smo poziv zbog izbornog materijala u dva poštanska sandučića, a jedan nam je građanin dojavio da je na jednom portalu ostavljena vijest s fotografijom nekoliko predsjedničkih kandidata, rekao je član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Od ponoći je u Hrvatskoj na snazi izborna šutnja koja će trajati do nedjelje, 22. prosinca, do 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta i do tada je zabranjena svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena rezultata, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora. Zabrana vrijedi i za objavljivanje fotografija, izjava i intervjua predsjedničkih kandidata.