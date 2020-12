Đikić tvrdi da Vlada sluša samo trojicu znanstvenika, ostale, pa i njega ignorira: Izjave nas sedam nisu uzete ozbiljno, nego ove trojice i zato smo u studenom imali ozbiljan gubitak života

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić za Dnevnik N1 kazao je kako se nada da će Vlada poslušati što ostalih sedam članova znanstvenog savjeta ima reći, te da neće slušati samo premijerove savjetnike s čijim se on, kao ni ostatak članova savjeta, odlukama ne slaže

Kazao je kako je većina članova znanstvenog savjeta rekla da su ove mjere trebale biti donesene početkom studenog.

Nema podataka koji kažu da mjere djeluju

"To bi spasilo mnoge živote. Capak kaže da mjere djeluju. Za to nema nijednog podatka. Hrvatska ima 1040 ljudi na 100.000 zaraženih u dvotjednom prosjeku. To je najgori broj nakon Luksemburga, a umrlih je 149. To je više nego u četiri mjeseca na proljeće. To je uistinu zabrinjavajuće. Ne treba govoriti o lažnom svjetlu na kraju tunela, do tog svjetla može umrijeti još nekoliko tisuća ljudi", kazao je.