Dijelovi Slovenije razoreni u samo 15 minuta: Odakle oluji takva snaga?

Samo 15 minuta bilo je dovoljno da dijelovi Slovenije postanu područje katastrofe. Orkanski udari vjetra, obilna kiša i tuča ostavili su iza sebe porušena stabla, oštećene kuće i uništene poljoprivredne površine, a najteže je pogođena Komenda u Gornjeskoj. Postavlja se pitanje otkuda oluji tolika snaga
Sloveniju je jučer u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima pogodilo iznimno snažno nevrijeme koje je nastalo dolaskom izražene hladne fronte sa sjeverozapada. U svega nekoliko minuta razvili su se olujni sustavi koji su donijeli ekstremne vremenske pojave – od jakih pljuskova i tuče do orkanskih udara vjetra koji su lokalno imali razornu snagu, navodi 24 ur.
Nevrijeme je uzrokovalo veliku materijalnu štetu. Stabla su padala na ceste, vozila i objekte, a brojni električni stupovi su srušeni, što je dovelo do prekida opskrbe električnom energijom u pojedinim naseljima. Krovovi kuća u više su mjesta potpuno uništeni ili teško oštećeni, dok su neki objekti ostali bez cijelih konstrukcijskih dijelova.
U Komendi je situacija bila posebno dramatična. Stanovnici i lokalne vlasti opisuju prizore kao dosad nezabilježene u novijoj povijesti. Gotovo svaka kuća pretrpjela je određeni stupanj oštećenja, a pojedini objekti postali su neupotrebljivi za stanovanje.
'Nema kuće koja nije oštećena. Neke su potpuno bez krova, a neke i bez zidova', izjavio je načelnik Jurij Kern, naglašavajući razmjere razaranja koje je pogodilo mjesto u svega nekoliko minuta.
Sve se dogodilo vrlo brzo. 'Najgore je bilo prvih otprilike 15 minuta, oko 20:30', rekao je Marjan Luskovec , predsjednik Vatrogasne udruge Cerklje. I tamo je jak vjetar uzrokovao urušavanje zidova te izbijanje prozora i vrata.
Odakle tako jaka oluja?
Pa odakle je oluja dobila toliku snagu? 'U zraku je bilo puno vlage, a istovremeno se već visoko iznad nas hladio. Iako dnevne temperature pri tlu nisu bile osobito visoke, atmosfera je poslijepodne i navečer bila vrlo nestabilna. Zbog velike temperaturne razlike između visine i tla stvara se uzgon koji podiže topliji i vlažniji zrak u visine, gdje se počinje hladiti, a iz njega se ubrzo počinje oslobađati vlaga', objasnio je prognostičar Aleš Satler .
'Jučer ne bismo imali tako razorne oluje da nije bilo izraženog smicanja vjetra u atmosferi, što je ujedno bio i glavni razlog za nastanak jakih i dugotrajnih oluja. Smicanje vjetra znači da vjetar mijenja smjer i brzinu s visinom, što održava olujni sustav „živim“. Jučer navečer pri tlu je puhao sjeverni vjetar, dok je na visini puhao jak jugozapadni vjetar, a posebno u sjevernoj polovici Slovenije bili su ispunjeni svi uvjeti za nastanak jakih oluja', dodao je.
Prema podacima Slovenske agencije za okoliš (Arso), najviše oborina palo je na sjeveru zemlje, uglavnom između 40 i 80 mm. Najviše oborina izmjereno je na mjernim postajama na Vogelu (121 mm) i Bohinjskoj Češnjici (98 mm). Najjači udar vjetra u nizinama izmjeren je na postaji na Zračnoj luci Brnik - 102 km/h.