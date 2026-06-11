Dijelovi Slovenije razoreni u samo 15 minuta: Odakle oluji takva snaga?

Samo 15 minuta bilo je dovoljno da dijelovi Slovenije postanu područje katastrofe. Orkanski udari vjetra, obilna kiša i tuča ostavili su iza sebe porušena stabla, oštećene kuće i uništene poljoprivredne površine, a najteže je pogođena Komenda u Gornjeskoj. Postavlja se pitanje otkuda oluji tolika snaga

Sloveniju je jučer u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima pogodilo iznimno snažno nevrijeme koje je nastalo dolaskom izražene hladne fronte sa sjeverozapada. U svega nekoliko minuta razvili su se olujni sustavi koji su donijeli ekstremne vremenske pojave – od jakih pljuskova i tuče do orkanskih udara vjetra koji su lokalno imali razornu snagu, navodi 24 ur. Nevrijeme je uzrokovalo veliku materijalnu štetu. Stabla su padala na ceste, vozila i objekte, a brojni električni stupovi su srušeni, što je dovelo do prekida opskrbe električnom energijom u pojedinim naseljima. Krovovi kuća u više su mjesta potpuno uništeni ili teško oštećeni, dok su neki objekti ostali bez cijelih konstrukcijskih dijelova.

U Komendi je situacija bila posebno dramatična. Stanovnici i lokalne vlasti opisuju prizore kao dosad nezabilježene u novijoj povijesti. Gotovo svaka kuća pretrpjela je određeni stupanj oštećenja, a pojedini objekti postali su neupotrebljivi za stanovanje. 'Nema kuće koja nije oštećena. Neke su potpuno bez krova, a neke i bez zidova', izjavio je načelnik Jurij Kern, naglašavajući razmjere razaranja koje je pogodilo mjesto u svega nekoliko minuta. Sve se dogodilo vrlo brzo. 'Najgore je bilo prvih otprilike 15 minuta, oko 20:30', rekao je Marjan Luskovec , predsjednik Vatrogasne udruge Cerklje. I tamo je jak vjetar uzrokovao urušavanje zidova te izbijanje prozora i vrata.

Odakle tako jaka oluja? Pa odakle je oluja dobila toliku snagu? 'U zraku je bilo puno vlage, a istovremeno se već visoko iznad nas hladio. Iako dnevne temperature pri tlu nisu bile osobito visoke, atmosfera je poslijepodne i navečer bila vrlo nestabilna. Zbog velike temperaturne razlike između visine i tla stvara se uzgon koji podiže topliji i vlažniji zrak u visine, gdje se počinje hladiti, a iz njega se ubrzo počinje oslobađati vlaga', objasnio je prognostičar Aleš Satler . 'Jučer ne bismo imali tako razorne oluje da nije bilo izraženog smicanja vjetra u atmosferi, što je ujedno bio i glavni razlog za nastanak jakih i dugotrajnih oluja. Smicanje vjetra znači da vjetar mijenja smjer i brzinu s visinom, što održava olujni sustav „živim“. Jučer navečer pri tlu je puhao sjeverni vjetar, dok je na visini puhao jak jugozapadni vjetar, a posebno u sjevernoj polovici Slovenije bili su ispunjeni svi uvjeti za nastanak jakih oluja', dodao je.

Posljedice nevremena u Sloveniji Izvor: Pixsell / Autor: Borut Živulovič./F.A.Bobo/F.A.







+25 Posljedice nevremena u Sloveniji Izvor: Pixsell / Autor: Borut Živulovič./F.A.Bobo/F.A.