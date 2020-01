DHMZ upalio žuti meteoalarm, a dijelovi Hrvatske napokon će se zabijeliti. Doznajte koji i kada

Nakon u većini Hrvatske dugotrajnog razdoblja suhog i stabilnog vremena - za vikend slijedi danima najavljivana relativno kratkotrajna promjena

Na Jadranu će biti i izraženijih pljuskova, koje gdjegdje može pratiti grmljavina, osobito na sjevernom dijelu. Suho će se do večeri zadržati vjerojatno samo na istoku Hrvatske, gdje će još i subota biti maglovita, većinom u Podunavlju uz moguća sunčana razdoblja.

U nedjelju će oborine uglavnom prestati, sa zapada uz mjestimično djelomično razvedravanje, a ponegdje će ih još biti na istoku i posebice jugu. Ni u ponedjeljak još posvuda neće biti suho, ali vrlo vjerojatno hoće od utorka do petka, kada su sunčani sati mogući i diljem kopnenog područja, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. No, prije te nove stabilizacije atmosfere, sudionike u prometu valja upozoriti na stanje do ponedjeljka.