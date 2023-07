Desni sotonisti i lijevi teroristi: Tko to prijeti bombama u Zagrebu i Splitu?

On podsjeća da je cilj svih sličnih skupina privući pozornost, u krajnjoj liniji koncentrirane su na politiku, nasilje i teror - no i da je u javno objavljenim izvještajima Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) jasno naznačeno da u Hrvatskoj ne postoje grupe sposobne izvesti bilo kakav teroristički napad, niti bi one za to imale ozbiljnu društvenu podršku.

'U ovom slučaju može se naprosto raditi o lažnom predstavljanju, a možda i o hibridnim prijetnjama ili informacijskom ratu, pa je baš zato jako važno da su prijetnje potpisane. No u jednu stvar sam potpuno siguran: hrvatske službe drže situaciju pod kontrolom, sto posto', zaključuje Prodan.

Hrvatska policija, ipak, svaku će prijetnju i dalje provjeravati 'pješice', jednu po jednu. U splitskom slučaju već nakon tri sata i službeno je potvrđeno da su bile lažne.