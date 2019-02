Crni vikend u Alpama: Deset mrtvih u lavinama

Najmanje desetero skijaša poginulo je u lavinama koje su se ovaj vikend dogodile u talijanskim, francuskim i austrijskim Alpama, objavili su spasitelji i mjesni mediji

Lavina u Tirolu odnijela je 10 skijaša u dobi od 17 do 59 godina, no svi su se sami izvukli iz snijega. Dogodilo se još lavina koje su nanijele veliku materijalnu štetu, ali nije bilo ozlijeđenih. U regiji Salzburga snijegom je zatrpano 25 kuća, a promet na autocesti Brenner bio je jedno vrijeme prekinut. U Italiji je to uzrokovalo višesatni zastoj i kolonu dugu više od 12 kilometara.