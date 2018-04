Danas sunčano i toplo, a sredinom tjedna opet kiša

Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, poslijepodne umjeren, u Gorskom kotaru ponegdje i jak jugozapadni, a na Jadranu i jugo. U gorskim predjelima moguć je jutarnji mraz. Najviša temperatura između 14 i 19 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak

Od utorka oblačnije i vjetrovitije, a na zapadu zemlje moguć i poneki popodnevni pljusak. Puhat će umjeren, u gorju na udare jak jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 8 do 12. Najviša dnevna od 16 do 21 °C.