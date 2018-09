Danas i sutra još kiša i grmljavina, a ni ostatak tjedna više ne miriše na ljeto

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Dalmaciji i na istoku zemlje, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za ponedjeljak

U središnjoj Hrvatskoj također povremena kiša, uz mogućnost grmljavine. Uz umjereno i pretežno oblačno vrijeme najniža temperatura zraka bit će uglavnom 16 ili 17 °C, a najviša između 21 i 23 °C. I u gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, na moru grmljavinom, uz moguć izraženiji pljusak. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu i umjeren sjeverozapadni, podno Velebita bura, uz većinom malo valovito more, javlja HRT .

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prvi dan nove školske godine proteći će uz promjenljivo vrijeme, a i svježije nego prošlih dana. Povremeno će biti kiše i grmljavine, mjestimice vrlo vjerojatno i izraženijih pljuskova. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura između 16 i 18 °C, a najviša dnevna od 22 do 25 °C.

Najviša temperatura od 18 °C u gorju do 24 °C na obali. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije malo svježije nego u nedjelju, uz najvišu temperaturu uglavnom između 24 i 26 °C. Bit će promjenljivo, mjestimice s kišom i grmljavinom, a u prvom dijelu dana moguć je i poneki jači pljusak. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, uz malo do umjereno valovito more.

Malo manje toplo nego prošlih dana bit će i na jugu Hrvatske, također uz ponegdje kišu i grmljavina, uglavnom u prvom dijelu dana, a poslijepodne će biti sunčanije. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 19 do 22 °C, a najviša dnevna od 25 do 27 °C.

U utorak još promjenljivo, pa stabilnije, ali...

U unutrašnjosti u utorak još promjenljivo, povremeno s kišom. U srijedu se vjerojatnost kiše smanjuje, prije svega na zapadu, pa će biti većinom suho i sunčanije, osobito u četvrtak ujutro, mjestimice s maglom.

Tijekom petka poslijepodne ponovno se povećava vjerojatnost za nestabilnije razdoblje, osobito u subotu, i kišu. Vjetar slab, u srijedu do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura malo niža, a dnevna u porastu. I na Jadranu u nastavku tjedna blagi porast temperature pa će većinom biti vrlo toplo. U utorak uz promjenljivu naoblaku još poneki pljusak, ponajprije na sjevernom i srednjem dijelu, a zatim do četvrtka uglavnom suho i sunčano.

U petak su na sjevernom Jadranu ponovno vrlo vjerojatni pljuskovi, a u subotu i drugdje. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak, u četvrtak ujutro bura, a zatim jugo. Temperatura zraka bit će oko prosječne za doba godine, pa i malo viša, ali ne kao što je bila tijekom ljeta.