Dalmatinka u fotelji švedske veleposlanice poručuje hrvatskoj Vladi: Još uvijek možete kupiti naše Gripene

S novom veleposlanicom Kraljevine Švedske Dianom Helen Madunic razgovarali smo upravo u trenutku u kojem je u njenoj domovini nakon višemjesečnih političkih trzavica uzrokovanih pojavom antimigrantske stranke Švedski demokrati na političkoj sceni postignut dogovor o formiranju nove vlade. Veleposlanica Madunic u razgovoru za tportal otkrila je kako u Švedskoj, koja je Hrvatskoj željela prodati svoje Gripene, gledaju na propast posla kupnje borbenih zrakoplova od Izraela i o tome je li Švedska na udaru 'fake newsa' na internetu, a govorila je i o svom hrvatskom porijeklu te o drugim temama

Bili smo među prvim zemljama koje su priznale neovisnost Hrvatske početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Švedska je 12. najveći investitor u hrvatsko gospodarstvo, blisko surađujemo unutar EU-a i imali smo posjete na najvišim razinama. Hrvatska predsjednica je tijekom 2017. godine posjetila Švedsku, a švedski kralj i kraljica bili su ovdje 2013. To je u diplomaciji potvrda izvrsnih bilateralnih odnosa.

Tri godine sam bila veleposlanica švedske vlade za održivo poslovanje (CSR). Sudjelovala sam u kreiranju politike za održivo poslovanje i poprilično dobro sam upoznata s radom švedskih tvrtki u svijetu, poznajem ih dobro i veselim se tome da ću s njima surađivati i ovdje, u Hrvatskoj. S tim ciljem nedavno smo oformili i Švedski poslovni klub, dobru platformu za to da se unaprijede gospodarski odnosi, i vrlo sam sretna što imamo tu priliku.

Naša veleposlanstva diljem svijeta bave se političkim odnosima, ali i promocijom poslovanja. Imamo ljude u veleposlanstvu koji su zaduženi za pomaganje švedskim tvrtkama te pokušavaju razriješiti probleme i otkloniti nedoumice. Pomažemo im da započnu poslovanje u zemlji i da shvate kako funkcioniraju procedure. Sve naše ambasade u svijetu, uključujući ovu u Hrvatskoj, mnogo rade na promociji švedskog biznisa i to bih željela još više razviti.

Kada tvrtke žele investirati u nekoj zemlji, susreću se prvo s birokracijom. Što je manji opseg birokracije, to je bolje za tvrtke. Druga stvar koja je važna tvrtkama za poslovanje je učinkovit pravni sustav. S obzirom na broj švedskih kompanija u Hrvatskoj, smatram da postoji potencijal za poslovanje u Hrvatskoj.

Imamo prilično dobre gospodarske odnose. Bila sam iznenađena, nakon što sam postavljena za veleposlanicu u Hrvatskoj, time da je ovdje prisutno više od 50 švedskih kompanija. Te tvrtke osiguravaju više od 9000 radnih mjesta, a većinu ih vjerojatno znate, to su H&M, Tele2, Securitas, Bisnode, IKEA i, naravno, Ericsson Nikola Tesla. U posljednjem desetljeću u prosjeku jedna velika investicija iz Švedske bude realizirana u Hrvatskoj. Kada je IKEA počela s radom u Hrvatskoj, znam da se radilo o jednom od najvećih direktnih stranih ulaganja.

Problem ilegalnih migracija je vruća tema u cijeloj Europskoj uniji proteklih nekoliko godina. To je pitanje dovelo do podjela unutar Europske unije i ugrozilo temeljne vrijednosti na kojima ona počiva. Švedska je podnijela veliki teret migrantske krize.

Za početak trebamo vidjeti što će odlučiti hrvatska Vlada i kako će nastaviti taj proces. To nas zanima. I kao što sam rekla, otvoreni smo za razgovore. Ako hrvatska Vlada otvori mogućnost i pozove nas na razgovor, spremni smo razgovarati o raznim opcijama.

Je li onda možda došlo do nesporazuma između dvije vlade oko ponude?

Vrlo pozorno pratimo proces. Sa švedske strane mogu reći da smo vrlo zainteresirani za to pitanje. Ponuda švedske tvrtke SAAB, uz potporu švedske vlade, još uvijek stoji. I dalje smo spremni ponuditi zrakoplove Gripen Hrvatskoj ako postoji interes za njima. To je visokotehnološki razvijen, nov zrakoplov, čiji je trošak po satu letenja povoljan, koji je kompatibilan sa standardima NATO-a i koji možemo brzo isporučiti. Riječ je o sustavu koji smo razvili za obranu svoje države te koji sami koristimo i razvijamo. Također, koriste ga druge zemlje u Europskoj uniji koje su članice NATO-a.

Švedska tvrtka SAAB sudjelovala je na hrvatskom natječaju za kupnju borbenih zrakoplova. Na koncu, iako je izraelska ponuda proglašena najpovoljnijom, natječaj je propao. No Hrvatska i dalje želi kupiti borbene zrakoplove. Možete li komentirati izjavu ministra obrane Damira Krstičevića da bi Hrvatska mogla sklopiti direktnu pogodbu sa SAD-om i da on osobno favorizira zrakoplove F-16?

Kako se Švedska nosi s posljedicama migrantske krize iz 2015. godine i kako biste ocijenili proces integracije imigranata u švedsko društvo?

Švedska je otvorena i dugo ima razvijen sustav za primanje imigranata, od Drugog svjetskog rata, čak i prije toga. Naravno, znate vrlo dobro da smo devedesetih godina prošlog stoljeća, za vrijeme krize koja je potresala ovu regiju, također primili mnogo ljudi u Švedsku. Zapravo, imamo vrlo pozitivna iskustva s imigracijom. Osobno, moji su roditelji došli u Švedsku iz ove zemlje. Imali smo donedavno švedsku ministricu i švedskog političara u Europskom parlamentu koji su također došli s ovih prostora.

Imamo vrlo dobra iskustva kada je u pitanju integracija i imigranti puno doprinose švedskom društvu, njegovoj izgradnji te razvoju države i ekonomski i kulturno.

Naravno, 2015. godine mnogo je ljudi stiglo u Švedsku te su pred nas postavili određene izazove. No imamo iskustva s integracijom imigranata i vjerujem da ćemo savladati taj izazov te da će se ti ljudi uklopiti u naše društvo. Naravno, za to je potrebno određeno vrijeme i toga smo svjesni. Recimo, neki su došli s malom djecom koja moraju ići u školu prije nego počnu raditi i doprinositi društvu. Drugi su došli s diplomama koje moramo provjeriti i potvrditi da su vjerodostojne te da mogu raditi kao npr. liječnici. U Švedskoj trebamo mnogo liječnika, medicinskih sestara, inženjera i drugih struka. To je napor i izazov, a bio je i 2015., ali u budućnosti će ti ljudi biti integrirani u švedsko društvo.