Dalmatinci rekorderi po visini u svijetu, evo u kojem gradu žive najviši ljudi

Mladići iz Dalmacije trenutno su najviše osobe na svijetu u dobnoj kategoriji od 18 godina. Pokazalo je to veliko antropometrijsko istraživanje među 1803 mladića i 782 djevojke u 66 škola u 23 grada, dobi od 17 do 20 godina koje je proveo Fakultet sportskih studija Masarykova sveučilišta u češkom Brnu, Gimnazija u Metkoviću, Fakultet sporta u crnogorskom Nikšiću i Ekonomska škola iz crnogorskog Bara

Dr. sc. Stipan Prce, kineziolog iz metkovske gimnazije koji je radio na istraživanju, kazao je za Slobodnu Dalmaciju da je ključna stvar u visini Dalmatinaca je genetska.

'Na tjelesnu visinu utječu pozitivni i negativni aspekti koji utječu na rast i razvoj djece. Pozitivni su povećanje kvalitete prehrane, odnosno količina unesenih kvalitetnih aminokiselina, a negativni je slaba zdravstvena skrb. Ključan utjecaj na visinu je genetska struktura.

To je područje gdje su Dalmatinci dobri i to je osnova za pretpostavku koja govori o daljnjem rastu. S obzirom na to da su zemlje zapadne Europe dosegnule svoj maksimalan genetski potencijal, treba očekivati da ćemo za 10 godina, odnosno u sljedećem istraživanju, unaprijediti našu tjelesnu visinu. To ćemo napraviti kroz napredak u zdravstvenoj skrbi, kao i podizanjem BDP-a, što će nam omogućiti iskorištenje punog genetskog potencijal', kazao je Prce.

Najviši mladići u Dalmaciji u prosjeku imaju; Makarska - 187,6 cm, Imotski - 186,2, Metković - 184,Šibenik - 184,2, Split - 183,8, Dubrovnik - 183,7