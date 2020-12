Dalija Orešković odgovorila Kovačeviću: Očito u njegovom svijetu žene žrtve posao dobivaju klečeći. No, nikada nisam bila takva žena niti ću to biti

Saborska zastupnica Dalija Orešković za Dnevnik N1 komentirala je aferu Janaf, povodom puštanja iz zatvora Dragana Kovačevića, te Dražena Barišića.

Na optužbu Dragana Kovačevića da je ona na koljenima molila za odvjetnički u Janafu, Orešković odgovara kako nije nikada bila takva žena, prenosi N1.

"Očito u svijetu Dragana Kovačevića žene žrtve posao dobivaju klečeći. No nikada nisam bila takva žena, nisam to sada, niti ću to biti. Posao koji sam radila je djelomično poslovna tajna, o tome se može obratiti Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa i mom bivšem odvjetničkom uredu. Sve što treba može saznati tamo. Sve što sam imala reći o tome sam rekla", kazala je Dalija Orešković.