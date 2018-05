Plenković: Sve smo radili u suglasju s Mostom; Dalić: Sve bi učinila na isti način

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i potpredsjednica Vlade Martina Dalić obratili su se javnosti nakon što je portal Index objavio komunikaciju između autora 'lex Agrokor', Martine Dalić i ministra financija Zdravka Marića iz koje proizlazi da su vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno radili za Vladu na pripremi zakona i iz toga na ime savjetničkih usluga izvukli više od pola milijarde kuna. 'Nema nikakvih tajni i sve bi napravila isto', poručila je Dalić, dok je premijer kazao kako se sve radilo u suglasju s Mostom

'U odnosu na rasprave koje su se vodile proteklih mjeseci i u odnosu na informacije koje je Dalić već govorila, a to da smo konzultirali stručnjake koji su i van državne uprave i da smo u kratkom roku morali naći rješenje, mislim da je sve što se učinilo bilo na dobrobit hrvatskog gospodarstva i ekonomskog sustava. Sada vidimo da kompanija funkcionira, da su radna mjesta očuvana. Za nas je bio bitan opći interes Hrvatske i hrvatske ekonomije i ti ciljevi su ostvareni. Sada imamo još dva mjeseca za nagodbu. Što se tiče same skupine stručnjaka, to smo radili u potpunom suglasju s tadašnjim koalicijskim partnerima Mostom', komentirao je Plenković objavu dopisivanja između Martine Dalić i brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda koji su radili na Lex Agrokoru.

'Ministrica je tu, kao što vidite', odgovorio je premijer upitan ima li Dalić njegovu potporu.

I Dalić je poručila da je sve rađeno u suglasju s Mostom. 'Rečeno je nađimo i angažirano najkompetentnije ljude. Konzultirala sam se sa svima koji su svom stručnošću mogli dati doprinos rješavanju problema. Nikakvih razmjena tajni i ičega tajnoga nije bilo. Sve se radilo da nađemo rješenje za problem koji se nalazio na horizontu. Rezultat rada je zakon o postupku izvanredne uprave', rekla je Dalić.

Upitana da li i dalje stoji pri tome da je glavni autor zakona, Dalić je rekla: 'Mailovi potvrđuju što sam govorila tijekom protekle godine. Ja jesam glavni autor zakona i ja sam koordinirala sve. Ovi fragmenti email komunikacije pokazuju da sam glavni autor zakona jer je to bio moj posao i moja dužnost spriječiti da ta kriza kulminira'.

Na pitanje može li ovo ugroziti proces nagodbe, Dalić je kazala da je složen načelni sporazum i da se sve aktivnosti odvijaju po planu.

'Na isti načuin i danas bi učinila sve i uložila energiju da se problem koji je prijetio hrvatskom gospodarstvu stavi pod kontrolu', zaključila je Dalić.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić ranije je u srijedu, izlazeći iz Banskih dvora, kratko prokomentirala objavu njezinih mailova o Agrokoru rekavši kako se smatra odgovornom za radna mjesta, te da ne smatra da je učinila bilo što nedozvoljeno.