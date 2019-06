Sin Josipa Đakića dobio 11 mjeseci uvjetno, mora uplatiti SOS dječjem selu, oduzet mu i mobitel

Ivan Đakić, sin HDZ-ovog saborskog zastupnika Josipa Đakića, na općinskom sudu u Virovitici proglašen je krivim zbog prijetnji RTL-ovom novinaru Ivanu Žadi te zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju

Što se tiče skandalozne čestitke povodom pravoslavnog Božića, Đakić je u svom iskazu rekao da mu je žao što se to uopće dogodilo. Istaknuo je kako mu nije bila namjera pozivati na mržnju i nasilje.

'To je čin moje brzopletosti. Ja sam to napravio jer sam htio nasmijati ljude, našaliti se, a kad sam shvatio što sam napravio, već je bilo prekasno. Pobrisat ću svoj Facebook profil jer ne želim da me stalno netko prati. Neću to više nikad napraviti. I stvarno mi je žao. Ne poričem ništa. Ja sam to objavio. Žao mi je i spreman sam odgovarati za to kazneno djelo', rekao je Đakić dodajući da je fotografiju iz Drugog svjetskog rata na kojoj ustaša drži odrubljenu ljudsku glavu s četničkom kapom pronašao na Googleu te da je na njegovom profilu stajala 10 minuta.

Što se tiče prijetnji novinaru Žadi naveo je kako njega ne poznaje i da mu nije prijetio i da su to novinari krivo prenijeli.

U završnim riječima tužiteljstvo je kazalo kako smatra da je dokazano kazneno djelo prijetnje RTL-ovom novinaru Žadi, a što se vrijeđanja pripadnika srpske smatra neprihvatljivim pogotovo ako se pogleda izlist fotografija u njegovom mobitelu i Facebooku.

Istaknula je kako je vidljivo da Đakić ima fotografije osobe s oznakama totalitarističkog režima. Predložila je sigurnosnu mjeru zabrane upotreba interneta.