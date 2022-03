Cvitanović: Elektorski model za Predsjedništvo BiH vratio bi Hrvate u komunizam

Čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović izjavio je u srijedu kako bi elektorski model biranja članova Predsjedništva BiH, koji se predlaže u izbornoj reformi po uzoru na SAD, vratio Hrvate u toj zemlji u doba komunizma jer bi se morali okupljati oko jednoga kandidata kako ih brojniji Bošnjaci ne bi mogli preglasati

On je sudjelovao i u višednevnim razgovorima koji su se uz posredovanje diplomata SAD-a i EU-a potkraj siječnja vodili u Neumu kada je predloženo da se članovi Predsjedništva BiH s područja Federacije BiH biraju kroz elektorski model pri čemu su deset županija izborne jedinice.

Nisu objavljeni detalji toga prijedloga, no čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović tvrdi da bi njegovom primjenom na dobitku jedino bio HDZ BiH, zato što se Hrvati ne bi mogli politički pluralizirati.

"To bi nas ponovno vratilo u doba komunizma. Dakle, Hrvati nikada ne bi imali mogućnost natjecati se. To bi značilo da nikada ne bismo mogli imati dva kandidata. To bi značilo da će vječno vladati jedna stranka i da se ostale hrvatske stranke mogu ugasiti", rekao je Cvitanović.

Pojasnio je kako će se hrvatska strana u razgovorima o izbornoj reformi u kojoj će posredovati šefica za vanjsko djelovanje Angelina Eichhorst držati očuvanja rješenja dogovorenih u Daytonskom mirovnom sporazumu i provedbi presuda Europskog suda za ljudska prava te Ustavnoga suda BiH.

Rekao je da je hrvatski prijedlog o izboru članova Predsjedništva BiH podržala Venecijanska komisija, dok se za biranje članova Doma naroda Federacije BiH ustraje na provedbi presude ustavnoga suda po apelaciji Bože Ljubića kojim se insistira na osiguranju legitimnog političkog predstavljanja bez preglasavanja Hrvata.

Odbacio je mogućnost slabljenja uloga gornjeg, nacionalno koncipiranog Doma naroda jer bi se na taj način Bošnjacima omogućila dominacija u Federaciji BiH kako to u Republici Srpskoj imaju Srbi.

"Oni koji pokušavaju Dom naroda FBiH dovesti na razinu Vijeća naroda Republike Srpske imaju jasan cilj potpunog ovladavanja Federacijom BiH kao entitetom bošnjačkog naroda", dodao je.

Cvitanović je pohvalio angažiranje premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko izmjene Izbornoga zakona kazavši da na taj način pomažu Bosni i Hercegovini i tamošnjim Hrvatima.

Opći izbori u BiH predviđeni su u listopadu ove godine. Hrvatski dužnosnici iz Hrvatske i BiH tvrde kako neće biti legalni ako se ne izmjene odredbe Izbornoga zakona koje je ranije osporio Ustavni sud BiH.