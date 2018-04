Cvitan otvorio dušu u Saboru: Da, naručeno je moje ubojstvo, a sada se osjećam kao slobodan čovjek

Glavni državni odvjetnik na odlasku Dinko Cvitan potvrdio je u srijedu u Hrvatskom saboru da su on i njegova obitelj pod policijskom zaštitom

'Ne volim o tome govoriti, no procjena je policije da je ugrožen moj život, da je naručeno moje ubojstvo i to iz dva izvora i zato se štiti mene i moju obitelj', odgovorio je Cvitan zastupniku Branimiru Bunjcu (ŽZ) koji ga je pitao jesu li on i njegova obitelj u programu policijske zaštite i tko im prijeti.

Cvitan, kojemu nije dan još jedan manadat, poručio je kako je zadovoljan sa svoje protekle četiri godine, te kako se osjeća kao slobodan čovjek.