Čuvena Villa Certosa dobila novog vlasnika: Prodana je za rekordnu svotu

Prodajom se bavi slavna aukcijska kuća Sotheby’s International Realty , u suradnji s Knight Castle Real Estateom , brokerom specijaliziranim za luksuzne nekretnine sa sjedištem u Dubaiju.

Prema pisanju lista La Nuova Sardegna , raskošni ljetnikovac blizu je prodaje anonimnom Arapinu za 'iznos malo manji od pola milijarde eura', što je, kako je naveo Corriere Della Sera, jedna od najvećih cijena postignuta za ovakav tip nekretnine u Italiji.

Ako prodaja imanja u blizini Punte Lade bude uspješna, njome će se zatvoriti jedno razdoblje. Kroz Villu Certosa prošao je niz gostiju: predsjednik George W. Bush, britanski premijer Tony Blair, ruski predsjednik Vladimir Putin te brojni drugi.

Imanje se prostire na 4500 četvornih metara s vilom u središtu, njezinih 68 soba i garažom sa 174 parkirna mjesta. Oko rezidencije nalaze se i četiri bungalova, još dvije zgrade, amfiteatar u grčko-rimskom stilu, toranj, staklenik, teretana, bazeni za talasoterapiju, ljekoviti vrt od 297 četvornih metara, golemi park od 580.477 četvornih metara i lažni vulkan (koji je jedne godine na blagdan Velike Gospe eruptirao, preplašivši lokalne vatrogasce).

Imanje je nekoć pripadalo Gianniju Onoratu, vlasniku televizijske mreže La Voce Sarda, a Berlusconi ga je kupio od poduzetnika Flavija Carbonija, osuđenog zbog sloma Banco Ambrosiana 80-ih godina. Kada je postao vlasnik, pokrenuo je niz faraonskih rekonstrukcija, šireći vilu prema projektu svog povjerenog arhitekta Giannija Gamondija, projektanta brojnih vila na Costa Smeraldi.