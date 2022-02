[VIDEO] Ćorić: Da nismo zamrznuli cijene goriva, porasle bi i do 20-ak lipa

U Banskim dvorima održan je još jedan koalicijski sastanak, nakon kojeg su se medijima obratili ministar gospodarstva Tomislav Ćorić i šef HDZ-ovog Kluba zastupnika Branko Bačić

“Nema govora, niti razmišljanja o ukidanju covid potvrda. Tim više što je u ovom trenutku epidemiološka situacija u Hrvatskoj takva da nije moguće, s ovakom incidencijom i postotkom procijepljenosti, razmišljati o ukidanju covid potvrda. Dobili smo informaciju da je od 1. rujna kada su uvedene potvrde, detektirano 120.000 ljudi koji nisu imali simptome, a bili su zaraženi. Ta činjenica opravdava potrebu zadržavanja covid potvrda. Nema govora o ukidanju dok god dnevno bilježimo velik broj zaraženih s jedne strane, a s druge strane je procijepljenost oko 67%, što je daleko ispod one u državama koje razmišljaju o ukidanju potvrda. Zasad o tome nema riječi i mislim da u ovom trenutku uopće o tome ne bi trebalo razgovarati', dodao je.

Most je ponovno optužio Vladu za odugovlačenje s provjerom potpisa. 'Mislim da smo na Odboru za Ustav o tome se izjasnili, nema odugovlačenja s provjerom potpisa, potoji procedura i ona podrazumijeva da se o prijedlogu Odbora raspravi na plenaranoj sjednici u Saboru i kada Sabor o tome raspravi i o tome glasuje tek onda može početi s provjerom potpisa, koje će izvršiti Vlada. I nama je u vladajućoj većini u interesu da se čim prije provjeri broj potpisa i nakon toga da možemo nastaviti s danim aktivnostima', kazao je.

Bačić je komentirao i novi natječaj za eurokovanicu s motivom kune. 'Važno je da mi do 1. siječnja postavimo sve kako bi se mogao uvesti euro. Ja sam siguran da ovaj natječaj i sve što se dogodilo s njime, neće to dovesti u pitanje i mi ćemo biti spremni', rekao je Bačić.

Na opasku da je šef HZJZ-a Krunoslav Capak reako da se razmišlja o djelomičnom ukidanju covid potvrda, Bačić je kazao: 'I mene je interesirala njegova izjava, tu je bilo govora o antigenskim testovima, a na pitanje o tome, on je rekao da kada bude trenutak, možemo razgovarati o ukidanju covid potvrda'.

Novinarima se obratio i ministar gospodarstva Tomislav Ćorić . 'Vlada je uredbom zamrznula cijenu osnovnih goriva. Želim istaknuti da da nije došlo do ovog zamrzavanja da bi cijene ovih nekoliko varijanti goriva porasle i do 20-ak lipa. Ovime šaljemo poruku građankama i građanima da ćemo ovako djelovati s cijenom drugih energenata. Vjerujemo da će idući tjedni donijeti smirivanje cijena naftnih derivata. Ova uredba traje 30 dana nakon toga ćemo po potrebi ponovno reagirati', pojasnio je.

Upitan zašto Hrvatska ima najvišu cijenu u okruženju, kazao je: 'Zadnji put se u trošarine interveniralo prije 7,8 godina. Cijena goriva kod nas, osim osnovne cijene, optrećena je trošarinama, odnosno porezom na dodanu vrijednost. I jedan i drugi izdatak troše se namjenski od izgradnje i sanacije autocesta i u konačnosti na isplate čitavog niza davanja u proračun.'



Govorio je i o poskupljenju cijene vode, zbog čega neki lokalni dužnosnici najavljuju referendume. 'Cilj reforme vodno-komunalnog sustava bio je da 160 javnih isporučitelja bude integrirano u njih 41. Ideja je racionalizirati, pojačati snagu isporučitelja u naredom razdoblju i reforma koja ide u ovom smjeru je bila jedini mogući način da se to ostvari. Nećemo više imati pet direktora, imat ćemo jednog, a ostali će biti šefovi podružnica. Rezultat reforme je da će se cijene ujednačiti na cijelom teritoriju RH i da će ta cijena biti ispod razine priuštljivosti, pazili smo na ekonomski i financijski aspekt. Ako me pitate hoće li cijena vode nekome narasati za nekoliko lipa da bi nekome na novom području isporuke pala za nekoliko lipa - da, to će se dogoditi. Međutim, niti jedan od tih padova odnosno porasta neće iznositi više od nekoliko kuna na mjesečnoj razini', kaže.

Dodao je i kako referendum zbog toga ne najavljuju građani Ivanca nego politička elita, a da za referendum ne postoji nikakva politička potreba. 'Interes cijele RH i svih nas mora biti solidarizacija na razini cijele RH pa i u kontekstu cijene vode', kaže.

Na pitanje treba li reagirati ranije zbog cijena plina, Ćorić je poručio: 'U kontekstu mjera koje promišljamo i koje ćemo predstaviti krajem veljače, to je optimalan rok da sastavimo cjelokupan paket koji će se ticati prije svega kućanstava jer su nam oni u fokusu, isto tako i najugroženijih skupina, ali ćemo se dijelom osvrnuti i na gospodarstvo. Nikad nije kasno za pravi potez. Moramo imati na umu i okolnosti u kojima su neki dobili visoke račune, da ne otvaramo ponovno u istu priču, ja mislim da toga nije smjelo doći.'

Rekao je kako računi nisu trebali biti uvećani i da se plin trebao nabaviti na vrijeme. 'Ja sam to vrlo jasno rekao svima koji su se suočili sa situacijom u kojoj im je jedna strana aneksirala račun', rekao je na pitanje znači li to da bi Gordan Jandroković trebao osporiti račun za plin za Sabor.