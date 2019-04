Čistoća dobila petog direktora u nepunih pet godina

Jure Leko, odlukom predsjednice Uprave Zagrebačkog holdinga (ZGH) od 29. ožujka 2019. godine, s današnjim je danom imenovan voditeljem podružnice Čistoća na razdoblje od četiri godine, šturo je priopćeno iz ZGH.

Leko je zamjenik voditelja podružnice Zrinjevac Igora Toljana, a razlozi za promjenu na čelu Čistoće leže u bolesti bivšeg direktora Gorana Bradića koji zbog srčanih je problema završio u bolnici. Kako je prije tjedan dana rekao za Z1 televiziju problemi sa srcem i tlakom prikovali su ga za bolnički krevet a liječnici su mu savjetovali da se makne, pošteno odmori ili će umrijeti.

'Naporno je to raditi, puno stresa, posla, puno politike. Ja sam u Čistoću došao s velikim entuzijazmom, no vidim da je to teško raditi, teško je nešto brzo promijeniti. Nije nemoguće, ali treba za to puno vremena', rekao je tada Bradić.

Leko je tako postao peti direktor u nepunih pet godina na čelu Čistoće. Naime, nakon što je u akciji Agram uhićen Miljenko Benko, u prosincu 2014. na njegovo mjesto dolazi Gordana Krajina. Godinu dana kasnije umjesto nje 'smetlare' preuzima Marina Lovrečki, a nju početkom prošle godine zamjenjuje Bradić.