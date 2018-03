Ćiro se nije mogao suzdržati od psovki; otkrio nam je što ga je jako razbjesnilo

Legendarni hrvatski izbornik Miroslav Ćiro Blažević, koji je 1998. uspio odvesti Šukera, Bobana, Prosinečkog i društvo do trećeg mjesta na svijetu, pozorno prati početak priprema svog učenika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Za tportal se osvrnuo na predstojeću utakmicu protiv Meksika i izjave njihova bijesnog izbornika

Odlično raspoložen Miroslav Ćiro Blažević s nestrpljenjem iščekuje prijateljsku utakmicu između Hrvatske i Meksika, koja se igra u Dallasu u srijedu oko 4 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

No kada smo mu pročitali izjavu ljutitog i vidno razočaranog meksičkog izbornika Juana Carlosa Osorija, koji je kritizirao potez Hrvatske i dodao kako se za takve postupke trebaju uvesti kazne te kako 'to nije to bez Modrića', Blažević je kao iz topa ispalio:

'I ja bih dao potpuno istu izjavu kao Osorio! Hrvatska bez Modrića, Mandžukića, Perišića i još nekih, koje je izbornik Dalić pustio kući nakon Perua, sigurno ne može zadovoljiti gledatelje. Eto, ispada kako su naši sve prevarili, a tu pogotovo mislim na publiku jer, koliko čitam, doći će oko 90.000 gledatelja. Pazite što vam Ćiro kaže; prevarili smo one koji se zadnji smiju prevariti! U cijeloj toj priči oko odluke da se neki glavni igrači puste kućama ima dosta kontradiktornosti, ali to ne čudi jer naš nogomet je prepun anomalija. No nisam potpuno upućen u sve, možda je bila neka viša sila', kazao je za tportal 82-godišnji Blažević, dodavši: