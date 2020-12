Čelnik UN-a kritizirao zemlje koje su zanemarile covid i smjernice WHO-a

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres u četvrtak je kritizirao zemlje, ne imenujući ih, koje su zanemarile činjenice o pandemiji koronavirusa i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)

Guterres je govorio na posebnoj sjednici Opće skupštine UN-a posvećenoj pandemiji covida-19 , bolesti koja se pojavila krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu i potom se raširila po cijelom svijetu. Covidom-19 u svijetu se do sada zarazilo 65 milijuna ljudi a do posljedica zaraze umrlo gotovo 1,5 milijuna oboljelih.

do kraja tjedna

"Od početka je Svjetska zdravstvena organizacija pružala činjenice i znanstvene smjernice koje su trebale biti temelj koordiniranog globalnog odgovora", rekao je Guterres.

"Na žalost, nije se slijedilo mnoge od tih preporuka. A u nekim slučejevima bilo je odbijanja činjenica i ignoriranja smjernica. A kada zemlje idu svojim smjerom, virus ide u svim smjerovima", rekao je.

Predsjednik SAD-a Donald Trump ranije ove godine je prekinuo financiranje WHO-a i najavio izlazak SAD-a iz te organizacije optužujući je da je kineska marioneta, što WHO odbacuje. Povlačenje SAD-a iz WHO-a trebalo se dogoditi u srpnju iduće godine, no izabrani predsjednik SAD-a Joe Biden je najavio da to neće učiniti.

Guterres zagovara da se cjepiva protiv covida-19 učine dostupnim svima a bogate zemlje pomognu siromašnim u suzbijanju i oporavku od pandemije.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je Općoj skupštini UN-a rekao da "francuska predlaže da se dio prvih raspoloživih doza cjepiva iskoristi za cijepljenje prioritetnih skupina u zemljama u razvoju".

Britanski ministar zdravstva Matthew Hancock je u svom govoru, koji će kasnije biti emitiran, zatražio od članica da ukinu carinske kontrole i carine za ključne sredstva u borbi protiv virusa, poput rukavica i toplomjera. "Mi ćemo to provoditi od 1. siječnja", najavio je.