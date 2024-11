Čelnica HRW-a: Zapadne zemlje naoružavanjem Izraela potiču druge sukobe

"Ako se vojna podrška za Izraelske obrambene snage nastavi, a one (zapadne vlade) znaju da se to oružje koristi za počinjenje ratnih zločina, onda bi to trebalo biti dovoljno da se prodaja i transfer oružja zaustavi", rekla je u intervjuu za Reuters.

"U ovoj fazi, akteri koji bi mogli imati neku vrstu utjecaja i obuzdati ponašanje zaraćenih strana, a kada je riječ o Izraelu to je SAD, to je Ujedinjeno Kraljevstvo, i to je Njemačka, i to je prodajom i transferom oružja".

Izrael tvrdi da poduzima potrebne korake kako ne bi naštetio civilima te poriče ratne zločine u sukobima s Hamasom u Gazi i Hezbolahom u Libanonu.

Također, Tel Aviv kaže da djeluje iz samoobrane, a da se njegovi neprijatelji bore iz područja s civilnim stanovništvom, što otežava izraelske operacije. Reuters je od izraelskih vlasti zatražio komentar na izjave šefice HRW-a.

Hassan je rekla da kada države koje krše prava vide da za to nema posljedica, to ih potiče da nastave.

Vlade koje im šalju oružje potkopavaju vlastiti kredibilitet branitelja međunarodnog i ljudskih prava kao i kredibilitet međunarodnog sustava, istaknula je.

"To šalje poruku da se ova pravila drugačije primjenjuju na nas i naše saveznike u usporedbi s drugima, a to zaista ima ozbiljne posljedice", rekla je.

Kada su zapadne zemlje pozivale Moskvu na odgovornost zbog njene invazije na Ukrajinu, tu su kontradikciju iskoristile zemlje poput Rusije i Kine, dodala je.

"Veoma će brzo ukazati na dvostruke standarde zapada i pokušavaju to iskoristiti kako bi potkopali sustav".

Hassan je razgovarala s Reutersom kada je ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava objavio izvješće o broju poginulih u ratu između Izraela i Hamasa u Pojasu Gaze, u kojem se ističe da se gotovo 70 posto potvrđenih smrtnih slučajeva odnosi na žene i djecu.

Palestinske vlasti kažu da je više od 43.500 ljudi ubijeno u Gazi u 13-mjesečnom ratu prouzročenom Hamasovim napadima na jug Izraela 7. listopada 2023., u kojima je ubijeno 1200, a oteto 250 osoba.

"To bi sada trebalo potaknuti svijet da djeluje. Zaista nema nikakvog opravdanja za ubijanje djece", naglasila je Hassan.

Washington je 13. listopada svom savezniku Izraelu nametnuo rok za ublažavanje humanitarne krize u Gazi kako se ne bi suočio s potencijalnim restrikcijama američke vojne pomoći.

Na pitanje o učincima izbora Donalda Trumpa za novog predsjednika SAD-a, kazala je da je tijekom njegovog prethodnog predsjedničkog mandata bilo "malo jamstva" glede njegove predanosti međunarodnom pravu.

"Sada smo u nekim izjavama u predizbornoj kampanji vidjeli prijetnje o masovnoj deportaciji milijuna ljudi, a to šalje veoma zabrinjavajuću poruku", dodala je.