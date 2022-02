Capak: Covid potvrde ostaju

'Unutar stožera ne postoje nikakve nesuglasice oko toga što treba i kako treba napraviti', kaže ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak nakon zbrke koja je nastala u javnosti zbog kontradiktornih izjava oko covid potvrda

'Covid potvrde ostaju', rekao je prvi čovjek HZJZ-a Krunoslav Capak za RTL Danas.

Na upit kako su mediji prenijeli njegovu izjavu u kojoj je rekao 'razmatramo djelomično ukidanje covid potvrda', Capak kaže: 'Pustite snimku pa onda možemo o tome razgovarati. Dakle, ja nisam to rekao, ja sam samo rekao da postoji ta mogućnost da se djelomično ukinu COVID potvrde u kontekstu pitanja koje mi je bilo postavljeno za zemlje zapadne Europe, koje djelomično ukidaju COVID potvrde. Ali mi nemamo široku upotrebu COIVD potvrda, što jako dobro znamo da nemamo, dakle, nemamo ni što ukinuti u ovom trenu. Dobro što to onda znači, COVID potvrde u Hrvatskoj ostaju do daljnjeg?'.