Čak trećina testiranih u Crnoj Gori pozitivna na koronavirus

Crnogorski Institut za javno zdravlje priopćio je u nedjelju da su od 487 testiranih građana čak 182 bila pozitivna na koronavirus, a također su u posljednjih 24 sata zabilježene dvije nove smrti od posljedica zaraze covidom-19.

U Crnoj Gori trenutno je zaraženo 2085 osoba, dok je od početka pandemije od koronavirusa preminulo 120 pacijenata.

Crna Gora bilježi nagli rast broja oboljelih nakon parlamentarnih izbora 30. kolovoza, kada su održavani politički skupovi kojima je prisustvovalo po nekoliko desetaka tisuća građana, usprkos zabrani masovnog okupljanja zbog epidemije koronavirusa.

Direktor crnogorskog Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša rekao je da je epidemiološka situacija jako ozbiljna, ali da je dobro to što zdravstveni sustav još uvijek nije preopterećen, „odnosno na nivou je petine opterećenosti“.

“Međutim, to se sve može veoma brzo promijeniti i može doći do gore situacije. Nas trenutno čuva to što su većina oboljelih mladi, mlađi od 50 godina 65 posto, što znači ako se pomakne prema starijim, doći ćemo do težih obolijevanja i većeg umiranja”, kazao je Mugoša za RTCG.

On je ponovio da je “zaključavanje” stanovništva, poput onog na proljeće, krajnji scenarij, ali i da će biti neminovan ukoliko se rast oboljelih nastavi.