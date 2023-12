Butković o nasljedniku Filipovića, ali i što rade njegovi državni tajnici

'Vidjet ćemo. Ne mogu reći sto posto', kazao je.

Butković nije mogao reći je li državni tajnik jedan od kandidata. Rekao je kako se konzultacije obavljaju s više ljudi.

'Premijer će na kraju, naravno, donijeti odluku', rekao je Butković.

Na pitanje znači li to da će 'ministar pod bor svakako do Božića', potpredsjednik Vlade Butković kaže: 'Pa, vidjet ćemo kažem, sazvat će se izvanredna sjednica Sabora jer znate da Sabor zasjeda do petka, tako da je u ustavnim rokovima to tako i onda će se, naravno, sazvati izvanredna sjednica. Vidjet ćemo moguće da to bude i do Božića.'

Najnovija afera Butkovića je osobno iznenadila, smatra da je to neugodna stvar.

'Budući da je ovo zaista nešto nezapamćeno, to još nismo vidjeli da određeni savjetnik ministra koji nije član Hrvatske demokratske zajednice i kada vi vidite zapravo oporba nama cijelo vrijeme govori vezano za ovu aferu da je to neka nova Fimi medija. Ovo zaista nema veze s HDZ-om, akteri nisu u HDZ u i naravno cijela operacija je bila pripremljena tako da se ruši HDZ i premijer i predsjednik stranke da se određene informacije u jednoj medijskoj koruptivni akciji da tako kažem dilaju preko novinara do jedne oporbene stranke, odnosno određenih zastupnika iz oporbe', rekao je Butković.

Na pitanje zna li što rade njegovi suradnici i strahuje li da se možda nešto slično može dogoditi i u njegovu resoru, kaže: 'Pa uvijek se može dogoditi, ali ja nastojim svoje savjetnike koje imam ipak s njima biti često i s njima razgovarati i mislim da mojim savjetnicima u ovakve stvari ne bi palo na pamet.'