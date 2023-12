Butković o Barbarićevoj bespravnoj gradnji: Ovo je dokaz da pravna država funkcionira

"Svi moramo poštovati zakone Republike Hrvatske. Vidio sam tu informaciju, gospodin Barbarić mora ukloniti taj svoj objekt, a ako to ne napravi, to će učiniti država. Na tom primjeru se pokazuje da pravna država funkcionira, a kako to njemu sve skupa izgleda morate njega pitati. Meni ne izgleda dobro", rekao je Butković odgovarajući na novinarska pitanja

Butković je u petak bio na svečanom otvaranju Interpretacijskog centra Kuće kostrenskih pomoraca u Kostreni.