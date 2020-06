Burić: Štiti li državno odvjetništvo gradonačelnika Obersnela?

Predsjednik političke stranke Nezavisna lista Bura Hrvoje Burić u utorak se na konferenciji za novinstvo upitao štiti li državno odvjetništvo u Rijeci gradonačelnika Vojka Obersnela izbjegavanjem pokretanja postupaka za štetne poslove

Kao primjer štetnih poslova izdvojio je one navedene u nalazu državne revizije o poslovanju grada iz 2015. godine, Kako je rekao, odabrao je tu godinu radi dovoljno proteklog vremena u kojem je državno odvjetništvo moglo reagirati. Utvrđeno je da je za projekt zgrade Gradske knjižnice Rijeka na Klobučarićevom trgu u središtu grada iz proračuna utrošen 21 milijun kuna. Naknadno je odlučeno da će se ta zgrada graditi u kompleksu Benčić po novom projektu, tako da je sva projektna dokumentacija ostala neiskorištena.

I za projektnu dokumentaciju budućeg autobusnog kolodvora na Žabici utrošeno je 45 milijuna kuna, a do sad tamo nije ni početa gradnja. U uvali Preluk na zapadu grada je zemljište od 58.000 četvornih metara Raiffeisen banka kupila za 2,5 milijuna eura, a Grad Rijeka je sklopila ugovor s bankom o dugoročnom najmu prostora. Za to je Grad dao do sada 3,7 milijuna eura, a banka je zemljište prodala privatnom investitoru za 3,3 milijuna eura. Banci je Grad Rijeka podmirio kupovinu i još je zaradila, a Grad je samo na gubitku pa se postavlja pitanje zašto Grad nije sam kupio zemljište i raspolagao njime, izjavio je Burić.

Za taj posao je Nezavisna lista Bura podnijela kaznenu prijavu, a nadležno državno odvjetništvo je utvrdilo da nije bilo namjere štetnog poslovanja, rekao je Hrvoje Burić.

Nalazi državne revizije se prosljeđuju državnom odvjetništvu a iz njih je vidljivo da su kršeni zakoni o proračunu i fiskalnoj odgovornosti, naglasio je. Ustvrdio je da postoje jasne indicije da se na ove načine izvlači novac iz gradskog proračuna te da će ova politička stranka i dalje "upozoravati na trošenje novca za projekte koji nisu vidjeli svjetlo dana".