Bubaš otkrila hoće li biti ublažavanja mjera za blagdane i očekuje li nas peti val

'Drugi nas vide kao zemlju koja ima blage mjere. Što će dalje biti s mjerama, teško je reći.', komentirala je korona mjere pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Marija Bubaš

'Indeks strogosti mjera pokazuje da Hrvatska ima jedne od najblažih mjera, dok je Njemačka među strožima. Drugi nas vide kao zemlju koja ima blage mjere. Što će dalje biti s mjerama, teško je reći. Stožer će o tome govoriti. Teško je govoriti i pozitivno i negativno. Brojke govore same za sebe. No, može se vidjeti pad hospitaliziranih i ljudi na respiratorima te pad novozaraženih, no, prije bi se moglo govoriti o usporavanju pada. Treba biti oprezan kod donošenja zaključaka', rekla je za N1 Televiziju Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a komentirajući aktualne korona mjere.

Dodala je kako će se o mjerama za blagdane tek odlučiti, a sve ovisi o daljnjoj situaciji.