Brutalne uvrede na sastanku zagrebačkih SDP-ovaca, Rešetić uletio vidno alkoholiziran i vrijeđao Danicu Juričić: Ja sam dečec s Trnja, boli me k.... za nju!

Sastanak SDP-ovaca, organizacije Donji grad, održan u petak, na kojemu je Danica Juričić namjeravala predstaviti svoju kandidaturu za predsjednicu SDP-a Zagreb pretvorio se u okršaj u kojemu je Juričić bila izložena brutalnim uvredama Marijana Rešetića

"Ubrzo nakon njegovog dolaska, počeli su žustri monolozi gospodina Rešetića u kojemu su padale teške uvrede i psovke, pa i prijetnje, ne samo prema nama prisutnima, nego i prema bivšim kolegama koji su nedavno izbačeni iz stranke. Na samom početku je vrlo bahato i arogantno prekinuo komunikaciju između mene i Danice. Kada ga je kolegica zamolila da pričeka sekundu da završimo, on me pogledao u oči i (nažalost, moram citirati), rekao: 'Boli me k... za nju', na što je Danica oštro reagirala, no on je nastavio u svom tonu: "Ja nisam pič.. kao svi vi s Donjeg grada, ja sam dečec s Trnja, sve kažem kako je, a vi se je...e'", otkrila je Antolović javno blamažu tog sastanka i salvu agresivnih i prostačkih psovki koje je Rešetić osuo po bivšim kolegama.

Nikši Vukasu poručio je da će ga, "ako mu se pojavi pred očima, zadaviti golim rukama", za bivšeg predsjednika Davora Bernardića ustvrdio je da bi ga "roknuo u glavu da mu dođe pred oči, a doći će..." U svom monologu zaključio je da "njih sve treba u zatvor i sve koji ih podržavaju jer su i oni kriminalci", "ja bi ih složio sve sa zemljom kao i sve koji ih podržavaju". Doduše, paljbu je osuo i na aktualno vodstvo stranke.